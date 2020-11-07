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Sandıklı ilçesinde dezenfektan çalışmaları devam ediyor

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE SANDIKLI BELEDİYESİ TARAFINDAN ENGELLİ BAKIM MERKEZİ VE PARKLARDA KONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE ETTİ.

AFYONKARAHİSAR 07.11.2020, 13:11
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Sandıklı ilçesinde dezenfektan çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı Belediyesi tarafından Engelli Bakım Merkezi ve parklarda Konavirüse karşı dezenfekte etti.

Sandıklı Belediyesi vatandaşların sağlığı için pandemi sürecinde yaptığı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda; Sandıklı Engelli Bakım Merkezi, Kadın Kültür Evi, Cumhuriyet, Konak ve Kent Park’ta halkın sağlığını koruma noktasında dezenfekte çalışmalarını her hafta rutin olarak gerçekleştiriliyor.

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