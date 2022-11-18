Sandıklı Devlet Hastanesi’nde başarılı troid ameliyatları devam ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi’nde görevli Op. Dr. Rıdvan Barkın Kabalar tarafından gerçekleştirilen guatr ameliyatlarında hastalar kısa sürede sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dr. Kabalar, tiroit bezlerinin fonksiyonel bozuklukları soncunda fazla çalışan tiroit bezlerinde büyümelerin oluştuğunu belirtti. Op. Dr. Rıdvan Barkın Kabalar, "Bu büyümeler soncunda hastada guatr meydana gelir. Guatr hastalığında, tiroit bezlerinin büyümesi sonucu dışarıdan da fark edilen ve elle gelebilen nodüller oluşur. Bu hastalığın başlıca sebeplerinden biri vücudun ihtiyaç duyduğu iyodun vücuda alınmaması soncu tiroit bezlerinin aşırı çalışması ile bezlerin normalinden büyük boyutlara ulaşmasıdır. Bu gibi durumlarda hasta ameliyat edilmelidir. Ameliyat planlanan hastaya, ilk önce gerekli tahlil ve fiziki muayene işlemi yapılır. Fiziki muayene sonrasında nodülün büyüklüğüne göre ameliyat planlaması yapılarak, aşırı büyüme olmamış guatrlarda cerrahi işlemler tercih edilir. Sandıklı Devlet Hastanemizde tiroid (guatr) teşhisi konulmuş hastalarımızda başarılı ameliyatlar yaparak hastalarımızı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.