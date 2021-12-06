Sandıklı Belediyesi’nde personellere hizmet içi verildi

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili personellere farkındalık eğitimi verildi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Birimi tarafından Sandıklı Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime katılan personellere yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgiler verildi. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili ve istisnai durumların içeriklerine yönelik düzenlenen eğitim 2 gün sürdü. Alanında uzman eğitmenler tarafından üç bölümde düzenlenen eğitimde, personeller de merak ettiği konularda bilgiler aldı.

Eğitime personellerin yanı sıra birim müdürlerimiz de katılarak konuyla ilgili bilgiler aldılar.