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Sandıklı 3 nolu ASM yeni yerine taşındı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
AFYONKARAHİSAR 07.09.2022, 11:44
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz Sandıklı’yı ziyaret etti. Sandıklı’da halka daha iyi şartlarda hizmet sunmak için yeni binasına taşınan 3 Nolu ASM’de incelemelerde bulunan Korkmaz’a, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Koçkar ASM hakkında bilgiler verdi. Korkmaz ve ekibi daha sonra Sandıklı 1 Nolu ASM’yi de ziyaret ederek çalışmaları değerlendirip personelden bilgi aldı.
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