Sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için bir araya gelindi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ilçelerdeki Devlet Hastaneleri ve acil sağlık istasyonlarında hizmet kalitesinin arttırılması için personellerle fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Sinanpaşa ilçesine giden eden Korkmaz, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sinanpaşa Devlet Hastanesi ve Tınaztepe Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti. Adı geçen kurumların çalışmalarını inceleyip personelden ve yöneticilerden bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. Personelle fikir alışverişi de yapan İl Sağlık Müdürü Korkmaz’a ziyaretleri sırasında Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Uyan eşlik etti.