Ruslar bu hafta da Afyonkarahisar’ın tarihi sokaklarını boş bırakmadı

Afyonkarahisar’ın tarihi sokakları hafta sonu kısıtlamasında Rus turistlerin akınına uğradı. 45 Kişilik Rus kafilesi Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Afyonkarahisar’ın nostaljik görünümlü yapıları ile dikkat çeken semti Çavuşbaş, turistlerin ilgi odağı olurken, Ruslar tarihi konakları hayranlıkla inceledi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Afyonkarahisar sokaklarını, Rus Turistler doldurdu. Kentin tarihi ve kültürel alanlarını gezen turistler, özellikle Çavuşbaş’taki tarihi konaklara hayran kaldı. Mevlevihane Müze Müdürü Hasan Özpınar, Rus kafileye eşlik ederek tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgilendirme yaptı. Özpunar şöyle konuştu:

“Afyonkarahisar hafta sonu kısıtlamalarının olduğu bir günde yine turistleri ağırlıyor. Şehrimiz pek çok tarihi noktası ve kültürel değeriyle yine günümüzde de Rus turistleri çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya’dan pek çok turist ilimize geldiler. Bugünkü gezimizde Afyonkarahisar’ın tarihi noktaları sonrasında Frig Vadisi’yle gezimize devam edecek. Yani Afyonkarahisar tarihi, kültürel noktalarıyla daha fazla tanınmayı, daha fazla gezilmeyi ve bilinmeyi hak ediyor. Gelen misafirlerimiz Afyonkarahisar’ın bu yönünü çok dile getiriyorlar. Bizlere de onlara eşlik ederek gezdirmek görevi düşüyor.”

"Türk mutfağıyla yakından ilgileniyorum"

Rusyalı Elana Vorontsova ise 15 yıldır Türkiye’de yaşadığını ifade ederek “Türk mutfağıyla yakından ilgileniyorum. Afyonkarahisar’a gelmek benim için çok kıymetli. Afyonkarahisar tarihiyle, termal otelleriyle, mutfağıyla gerçekten çok güzel. Yöresel mutfağı ve patatesli ekmeğini denedik gerçekten harika bir lezzet. Afyonkarahisar önemli bir kavşak noktada bulunuyor. Bütün mola tesisleri burada. Yıllardır Afyonkarahisar’dan geçerken her zaman kaymak ve sucuk alıyoruz” dedi.