Rus turistler Frig Vadisi’ni çok sevdi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, Rusya’dan gelen yaklaşık 20 yabancı turisti ağırladı.

Rusya’dan gelen 20 kişilik turist, İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi’ni Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habip Akalın mihmandarlığında kaya mezarlar ve peri bacalarının bulunduğu mekanları gezerek buradaki tarihi önem taşıyan destansı bilgiler edindi. Frig Vadisi’ni gezen ve bolca fotoğraf çeken turistler, Frigya’ya en yakın sürede yeniden geleceklerini söylediler.