Ruhsatsız tabanca ve 43 adet mermiyle yakalandı

Afyonkarahisar’da denetim yapan polis ekipleri durdurdukları bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve 43 adet mermi ele geçirdi.

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabanca ile 43 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.