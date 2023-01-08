Ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar’daml motosikletli polis timleri tarafından yapılan uygulamalarda bir çobanın aracında yapılan aramada av tüfeği ve tabanca ele geçirirken, bir şahsında üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinin Gümüşkent mevki Çavdarlı Sülümenli yol ayrımı üzerinde yapmış olduğu uygulamada; bir araç içerisindeki H.U. isimli çobanlık yapan şahsa ait 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca mermisi ve 1 adet çift kırma ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca; Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yapılan uygulamada 2 adet suç kaydı bulunan O.K. ve 4 adet suç kaydı bulunan B.Ş. isimli şahıslara ait 1.35 gram esrar ele geçirildi.