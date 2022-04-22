Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ‘Davranışsal Bağımlılık’ semineri verildi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından okullarda görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara yönelik ‘Davranışsal Bağımlılık’ konulu seminer gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi tarafından, Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki okullarda ve kurumlarda görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara yönelik Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları çerçevesinde ‘Davranışsal Bağımlılık’ konulu seminer verildi.

Psikolok Numan Sinan Harputlugil’in konuşmacı olduğu seminere Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Yılmaz Ülger de iştirak etti. Seminerde, davranışsal bağımlılıkta teknoloji bağımlılığından sonra öne çıkan ‘kumar, alışveriş, yeme, egzersiz bağımlılığı ve cinsel bağımlılık’ başlıkları ele alındı. Katılımcıların etkileşimiyle gerçekleştirilen seminer, gelecekte yapılabilecek ortak çalışmaların konuşulmasıyla tamamlandı.