Rahim ağzı kanseri ile ilgili önemli açıklama

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz Rahim Ağzı (Serviks) kanseri farkındalık ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlarda meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görüldüğünü, Türkiye’de bu oranın dokuzuncu sırada olduğunu söyledi.

Rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu kaydeden Korkmaz, “Bir ülkede rahim ağzı kanserinden kaynaklı ölümü engellenen kadın sayısı o ülkenin sağlık hizmetleri yönünden gelişmişliği ve kadına verilen değer ile doğru orantılıdır. Rahim ağzında gelişen bir kanser türü olan rahim ağzı kanseri, tarama yöntemleri ile erken tanı alarak hastalığa bağlı ölüm oranlarının büyük oranda azaltılabildiği kanıtlanmıştır. Rahim ağzı kanserinde belirli risk faktörleri vardır ve şöyle sıralayabiliriz; Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu ve cinsel yolla bulaşan başka hastalıkların, erken yaşta cinsel yaşam ( 16 yaşından önce), çok eşlilik, sigara, sağlıksız beslenme, çok sayıda doğum, sosyoekonomik düzeyin düşük olması, 5 yıldan daha uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak, aşırı kilolu veya obez olunması, serviks kanseri olan bir kız kardeş ya da anne gibi yakınının olması, doğumdan önce dietilstilbestrol’e (DES-sentetik bir hormon) maruz kalınması, bağışıklık sisteminin çok zayıflamış olması (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü/HIV gibi),düzenli rahim ağzı kontrol taraması yapılmaması. Tarama ve erken teşhis ile tam tedavisi mümkün olan rahim ağzı kanseri, günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok geride olduğunu ifade eden Korkmaz “Tarama ve kontrollerini düzenli yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserinden ölmeyeceğini söylemek mümkündür” dedi.