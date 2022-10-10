Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna güçleri, Türk Akım doğal gaz boru hattını havaya uçurmayı denedi" dedi.
Polisten öğrencilere terör bilgilendirmesi
Afyonkarahisar’da polis tarafından üniversite öğrencilerine terör örgütlerinin iç yüzü hakkında bilgilendirme yapıldı.
AFYONKARAHİSAR 10.10.2022, 13:07
Afyonkarahisar’da polis tarafından üniversite öğrencilerine terör örgütlerinin iç yüzü hakkında bilgilendirme yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki iki üniversitenin kampüslerinde açılan stantlarda üniversite öğrencilerine ‘El Ele Güvenli Geleceğe’ projesi çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Çalışmada polis ekipleri özellikle terör örgütlerinin eleman temini için öğrencileri istismar edebileceğini vurgulayarak, örgütlerin iç yüzünü yaptıkları bilgilendirme ile anlattı.