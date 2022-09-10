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Polisten asayiş denetimi
Afyonkarahisar’da polis tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen asayiş denetiminde 165 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı.
AFYONKARAHİSAR 10.09.2022, 14:15
Afyonkarahisar’da polis tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen asayiş denetiminde 165 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı.
Denetim İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Hısırlık mesirelik alanında yapılan denetimde 165 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Sorgulama sonrasında maksat dışı kesici alet taşıyan bir kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
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