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Polislerden jandarmaya kuruluş yıl dönümü sürprizi

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Jandarma Teşkilatının 182’nci kuruluş yıl dönümü nedeni ile Emirdağ’da görev yapan jandarma ekiplerine pasta ile sürpriz yaptı.

AFYONKARAHİSAR 14.06.2021, 18:17
Polislerden jandarmaya kuruluş yıl dönümü sürprizi

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Jandarma Teşkilatının 182’nci kuruluş yıl dönümü nedeni ile Emirdağ’da görev yapan jandarma ekiplerine pasta ile sürpriz yaptı.

Emniyet mensupları tarafından hazırlanan ve üzerinde "Jandarma Üniforması" şekli olan pasta, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık ile polis ve jandarma ekipleri tarafından kesildi. Pastanın kesilmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Emrah Dal tebrikleri kabul etti.
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