Polisler miniklere güvenli trafiği anlattı

Afyonkarahisar Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde miniklere trafik eğitimi verildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Yeni Yol İlköğretim okulunda minik öğrencilere trafik eğitimi verdi. Eğitimde çocuklara güvenli trafiğin nasıl olması gerektiği ve trafikte uyulması gerekilen kurallar hakkında bilgiler verildi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı eğitimin farklı okullarda da yapılacağı kaydedildi.