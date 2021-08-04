Polisin yaptığı uygulamada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri il genelinde yapmış olduğu uygulama ve kontroller sırasında Prof. Dr. Veysel Eroğlu caddesi üzerinde 03 AS 494 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulanan İbrahim Ş.’den 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli, gerekli adli işlemlerin ardından Kocatepe Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

Erenler Mahallesi Gençlik Parkı önünde yapılan uygulamada ise 07 CDS 74 plaka araçtan Kemal O. ve Ali F.’in üzerinde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak il emniyet müdürlüğüne götürüldü.