Polisin gerçekleştirdiği dev makaron operasyonu kamerada

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kamyonun dorsesinde yaklaşık 8 milyon 200 bin adet kaçak makaron ve esrar ele geçirildi. Operasyon ise anbean polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Aldığı bir istihbarata üzerine harekete geçen ekipler 27 D 7658 plakalı kamyonu kent girişi Susuz kavşağında durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 4 milyon 425 bin adet doldurulmuş makaron, 2 milyon 720 bin adet boş makaron ve 210 gram esrar ele geçirdi. Olayın ardından kamyonda bulunan Z.Ö., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.