Polis ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirdi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde durdurulan bir otomobilde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Başmakçı ilçesi girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, tüfeğe ait 8 adet mermi ve 6.36 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan N.S., E.T ve R.K., isimli şahıslar gözaltına alındı.