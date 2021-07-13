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Polis operasyonunda esrar ele geçirildi
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 gram esrar ele geçirildi.
AFYONKARAHİSAR 13.07.2021, 14:10
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda9 gram esrar ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 şahsa ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi.