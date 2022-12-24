Polis kent genelinde denetim yaptı

Afyonkarahisar’da polis tarafından kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetim kent genelinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerde görevli ekiplerin katılımı ile yapıldı. Denetimlerde araç sürücülerinin de belge ve kimlik kontrolleri yapıldı. Durdurulan araçlarda aramalarında yapıldığı denetimde ayrıca şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları da yapıldı.