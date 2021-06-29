banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!

Polis kamyonette 840 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonette 840 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

AFYONKARAHİSAR 29.06.2021, 09:32
Polis kamyonette 840 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonette 840 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çay ilçesinde şüphe üzerine 54 DG 208 plakalı bir kamyoneti durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 840 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Ekipler ardından araçta bulunan Kamuran K., (34) ve Caner K., (38) isimli şahısları gözaltına aldı. Operasyonun ardından ekipler ele geçirilen kaçak makaronları İl Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde sergiledi.
banner486
Yorumlar (0)
28°
açık
banner493