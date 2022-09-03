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Polis eroin satışı yapmak isteyen torbacıyı yakaladı
Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır halde 1.88 gram eroin ele geçirildi.
AFYONKARAHİSAR 03.09.2022, 09:54
Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır halde 1.88 gram eroin ele geçirildi.
Olay, Başmakçı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede uyuştucu satışı yapıldığı yönünde bilgi alan Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Başmakçı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri operasyon yaptı. A.B., isimli şahsı gözaltına alan ekipler şahsın yaptıkları üst aramasında satışa hazır 13 paket halinde 1.88 gram eroin ve 120 TL para ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, operasyonda ayrıca R.T. ve S.Y., isimli şahsa da uyuşturucu madde satın alma ve kullanma suçundan işlem yapıldı.
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