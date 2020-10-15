Polis elini attığı her yerden kaçak ürün buldu
AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN BİR ŞAHSIN EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ. BASKIN YAPILAN EVDE POLİS NEREYE ELİNİ ATTIYSA ADETA KAÇAK ÜRÜN ÇIKTI.
Afyonkarahisar’da polis tarafından bir şahsın evine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Baskın yapılan evde polis nereye elini attıysa adeta her yerden kaçak bir ürün çıktı.
Operasyon kent merkezi Karşıyaka mahallesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçerek H.B., isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında polis elini nereye attıysa adeta her yerden kaçak bir ürün çıkarken, baskında 224 sentetik hap, bin lira sahte para, 77 cinsel içerikli jel, 31 cinsel içerikli hap, 20 gümrük kaçağı alkol, kuru sıkı tabanca ve 80 adet mermi ele geçirildi.
Operasyonun sonunda H.B., polis tarafından gözaltına alındı.
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