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Polis ekiplerinden kan bağışı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde emniyet müdürlüğü personelleri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

AFYONKARAHİSAR 11.08.2021, 13:55
Polis ekiplerinden kan bağışı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde emniyet müdürlüğü personelleri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay’ı Kan Bağış Merkezi’nde kan bağışı için talepte bulunuldu. Talep üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen mobil kan bağış ekibi, burada kan bağışında bulanacak polis ve emniyet müdürlüğü personellerini sağlık kontrolünden geçirdikten sonra kan alma işlemini gerçekleştirdiler.
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