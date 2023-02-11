Polis ekiplerinden görenlerin içini ısıtan davranış

Afyonkarahisar’da polis ekipleri deprem bölgesinden gelen araçları durdurarak depremzede ailelere çay ve yiyecek ikramında bulunurken, ekipler aynı zamanda araçlarının lastiği patlayan depremzede bir ailenin otomobillerinin de lastiğini değiştirdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından birlik ve beraberlik duygusunun ön planda olduğu şu günlerde görenlerin içini ısıtan bir haberde Afyonkarahisar’dan geldi. Konya-Afyonkarahisar karayolu Sultandağı ilçesinde denetim yapan polis ekipleri araç plakalarına bakarak deprem bölgesindeki şehirlerden gelen araçları tek tek durdurup, dinlenmelerine fırsat sunarak aynı zamanda araç içindekilerine de çay ve kek gibi çeşitli ikramlarda bulundu. Polis ekiplerine teşekkür eden depremzede aileler, polislerin duyarlı davranışlarını her zaman hatırlayacaklarını ifade ettiler.

Bölgede görev yapan bir trafik ekibi ise araçlarının lastiği patlayan ve yolda kalan depremzede bir ailenin otomobillerinin de lastiğini değiştirdi. Aile daha sonra Aydın’a doğru hareket ederken, polis ekibine teşekkür ettiler.