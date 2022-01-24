Polis ekipleri zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmadı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yoğun kar yağışı, hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle yaşam şartları ağırlaşan sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Büro Amirliği sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımı yaptı. Ekipler tarafından zorlu hava koşullarında yiyecek bulmadaki zorlukları düşünülerek sokak hayvanlarının toplu olarak bulunduğu parklar ve boş arazilerde mama dağıtımı yapıldı. Polis ekiplerinin bu çabaları vatandaşların takdiri ile karşılanırken, mama dağıtım çalışmalarına mahalle ve çarşı bekçileri de destek verdi.