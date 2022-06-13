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Polis ekipleri güvenli internet kullanımını anlattı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan güvenli internet kullanım seminerleri devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 13.06.2022, 11:54
Polis ekipleri güvenli internet kullanımını anlattı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan güvenli internet kullanım seminerleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Siberay’

programı çerçevesinde İscehisar ilçesi Karamehmet Devlet Hastanesi personeline yönelik ‘Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı! konularında eğitim verildi. Eğitim çalışmasında güvenli internet kullanımında dikkat edilmesi gereken huşular konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

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