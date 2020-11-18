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Polis durdurduğu araçta çok sayıda silah ele geçirdi

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde ruhsatsız 2 av tüfeği ve bir adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirdi. Ekipler ayrıca içerisinden havaya rastgele ateş açılan bir başka aracıda yaptığı başarılı takiple yakaladı.

AFYONKARAHİSAR 18.11.2020, 16:33
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Polis durdurduğu araçta çok sayıda silah ele geçirdi

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde ruhsatsız 2 av tüfeği ve bir adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirdi. Ekipler ayrıca içerisinden havaya rastgele ateş açılan bir başka aracıda yaptığı başarılı takiple yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, motosikletli polis timleri Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan ekipler ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca ve 14 mermi ele yakaladı. Otomobilin C.Y., isimli bir kadına ait olduğu öğrenildi.

Bir başka olayda ise Sarlık köyü yolu üzerinde de havaya rastgele ateş açtığı tespit edilen A.G’ye ait aracı ekipler yaptığı başarılı takiple yakaladı. Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayın ardından şahıslar hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi.
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