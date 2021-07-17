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Polis 658 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis durumundan şüphelendiği iki şahsın yaptığı üst aramasında 658 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

AFYONKARAHİSAR 17.07.2021, 10:56
Polis 658 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
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Afyonkarahisar’da polis durumundan şüphelendiği iki şahsın yaptığı üst aramasında 658 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olay, Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri E.D. (33) ve O.Ş. (41) isimli şahısların üst aramasını yaptı. Aramada 658 adet Gerica 300 mg ibareli sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
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