Polis 2 milyon 330 bin adet kaçak boş makaron ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 330 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.

Olay, Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Çay ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir tır durduruldu. Tırda arama yapan ekipler koliler içerisinde 2 milyon 330 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi. Operasyonun ardından 1 kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.