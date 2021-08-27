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Polis 2 milyon 330 bin adet kaçak boş makaron ele geçirdi
Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 330 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.
AFYONKARAHİSAR 27.08.2021, 14:31
Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 330 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.
Olay, Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Çay ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir tır durduruldu. Tırda arama yapan ekipler koliler içerisinde 2 milyon 330 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi. Operasyonun ardından 1 kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.