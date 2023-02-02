Piyasa değeri 300 bin TL olan kaçak makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar’da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonet içerisinde piyasa değeri 300 bin TL olan 1 milyon 820 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Olay, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzeri İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaylabağı beldesinde yol denetimi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta arama yapan ekipler koliler içerisinde 1 milyon 820 bin adet makaron ve 60 kilogram sarmalı tütün ele geçirildi. Olayın ardından araç sürücüsü A.Y., isimli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.