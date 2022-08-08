Pıckleball Türkiye Şampiyonası sona erdi

Afyonkarahisar’da oynanan Pıckleball Türkiye Şampiyonası Akarçay’da gerçekleştirildi. 3 gün süren turnuvada ödüller sahiplerini buldu.

Pıckleball Türkiye Turnuvası Şampiyonu Osman Akkaya oldu. Turnuvada ikinci ise Adana’dan şampiyonaya katılan İbrahim Bahçıvan olurken üçüncü ise Hasan Değer oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilcisi Mustafa Türk ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Şampiyonaya Afyonkarahisar başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Denizli ve Konya’dan sporcular katıldı. Karşılaşmaları hakemler Aysun Akbay ve Merve Gündoğar yönetti. Ayrıca törende en iyi Bachend ödülü Murat Öner’in, Fair Play ödülü Ahmet Akkaya’nın özel ödül ise Hasan Değer’in oldu. Turnuva sonundan bir ödül de pıckleball sporuna gönül veren yaşı küçük olmasına rağmen pıckleball sporcusu olan Efe Baş’a verildi. Törende büyük özel ödülün sahibi ise Türk oldu.