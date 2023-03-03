PFDK’dan, Afyonspor’a para ve seyircisiz oynama cezası

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor’a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Batman Petrol Spor karşılaşmasından yaşanan olayla nedeniyle 24 bin 200 TL para cezası ve 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Konuyla ilgili Afyonspor’un sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “PFDK evimizde oynadığımız Batman Petrol Spor karşılaşmasında çıkan olaylar sonrasında takım 24 bin 200 TL para cezası ve 1 maç seyircisiz oynama kararı almıştır” ifadelerine yer verildi.