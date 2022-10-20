Peygamber Efendimizin hicretini anlatan ‘Tay’ filminin gösterimi yapıldı

Peygamber Efendimizin hayatındaki en önemli olaylardan olan hicreti, bir tay ile bir devenin hikayesi üzerinden anlatan ‘Tay’ filminin gösterimi, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Şehit Yasin Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.

Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han’da etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte filmi izledi. Annesini arayan minik bir tay ile ihtiyar bir devenin Medine’ye doğru yolculukları üzerinden, Peygamber Efendimizin hayatındaki en önemli olaylardan biri olan hicretin anlatıldığı Tay filminin gösterimi Şehit Yasin Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Filmin gösterimine Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şuhut Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, öğrenciler ve eğitim camiası katıldı. 3D Animasyon türündeki film, Şuhut Şehit Yasin Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından beğeniyle izlendi. Türkiye’de 74 ilde 316 salonda vizyona giren; Almanya, Fransa, Hollanda, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 ülkede binlerce seyirciyle buluşan 3D animasyon türündeki sinema filmiyle, okul çağındaki çocuklara Peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.