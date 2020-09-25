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Pazarda Korona virüs denetimi yapıldı

AFYONKARAHİSAR'IN İHSANİYE İLÇESİNDE HER HAFTA KURULAN HALK PAZARINDA KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MASKE, MESAFE VE HİJYEN DENETİMİ YAPILDI.

AFYONKARAHİSAR 25.09.2020, 12:14
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Pazarda Korona virüs denetimi yapıldı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde her hafta kurulan halk pazarında Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Pazarcı esnafını denetleyen heyet esnafın özellikle eldiven takma konusunda ve vatandaşın meyve sebzeleri seçememesi konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Pazarcı esnafı da yapılan denetimlerden memnun olduğunu dile getirerek denetleyen heyete sıkıntılarını iletti.

İlçede bulunan esnaflarda pazar denetiminin ardından kapalı alanlarda sigara denetimi yapıldı. Denetlemeler de hiç bir sorun çıkmadığı gözlenirken İhsaniye esnafının kurallara riayet etmesi denetleme heyetini memnun etti.

İlçe Kaymakamı Semih Doğanoğlu denetimlerin ardından yaptığı açıklama, “Covid-19’la mücadelemizi daha da sık bir şekilde sürdüreceğiz. Bugün halk pazarını denetledik. Pazarcı esnafını ve vatandaşlara uyarılarda bulunduk. Buradaki denetlememizden sonra da esnaflarımızı denetleyeceğiz” dedi.

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