Patpat bisikletli çocuğu çarptı

Afyonkarahisar’da patpat diye tabir dilen tarım aracının bisiklete çarptığı kazada 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Dipevler mahallesi Hamam Yolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.’nın kullandığı tescilsiz patpat sokakta B.E. (7) isimli çocuğun kullandığı motosiklete çarptı. B.E., çarpışmanın etkisi ile bisikletten yola düşerek yaralandı. Yaralanan çocuk çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.