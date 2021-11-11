Patates tarlalarında karantina kontrolü yapıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından patates tarlalarında karantina kontrolleri yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından patates üretimin yapıldığı ilçelerde ve beldelerde ekimi yapılan patates tarlalarında incelemeler yapıldı. Patates hasadının yapıldığı patates tarlalarında yapılan denetimlerde hastalık kontrolleri yapılarak gelecek ekim döneminde karantinaya alınacak tarlaların tespiti yapıldı.