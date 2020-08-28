Afyonkarahisar Belediyesi’nin himayesinde, tarihe yeniden kazandırılan Paşa Camii’nde rekreasyon çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin destekleri, hayırseverlerimizin katkılarıyla yapımı tamamlanan Paşa Camii’nin devam eden çevre düzenleme çalışmalarını Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yerinde inceledi. 10 bin metrekare yeşil alan, 2 adet süs havuzu, 380 metrekare çocuk oyun alanı, 115 araçlık otopark, yürüyüş yolları, kamelya ve oturma bankları ve 7 bin adet farklı cinste ağacın dikildiği ve her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü çalışmalar, Paşa Camii’nin yakışacak.

Bölgede çok güzel bir ağaçlandırma, yeşil alan çalışması yapıldığına dikkat çeken Başkan Zeybek, Eylül ayı içinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Cami çevresine mimariye uygun antik parke taşı döşendiğini ifade eden Başkan Zeybek, bu güzelliğe katkı veren Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini ayrı ayrı tebrik etti.