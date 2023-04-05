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Park halindeki araçtan şüphelenip arama yapan ekipler esrar ele geçirdi
AFYONKARAHİSAR’DA DEVRİYE GEZEN JANDARMA EKİPLERİ BARAJ KENARINDA PARK HALİNDE DURAN BİR ARACIN İÇERİSİNDE ESRAR VE UYUŞTURUCU KULLANMA APARATI ELE GEÇİRİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 05.04.2023, 10:36
Afyonkarahisar’da devriye gezen jandarma ekipleri baraj kenarında park halinde duran bir aracın içerisinde esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olay, Bolvadin ilçesi, Özburun beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri baraj kenarında park halinde duran bir araçtan şüphelendi. Araç içerisindeki Y.Y. ve K.B. isimli şahısların kimlik sorgulamalarını yapan ekipler ardından yaptıkları aramada 8 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayın ardından şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.