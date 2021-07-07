Park halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevler otomobili sarmadan yangın kontrol altına alındı.

Olay, İtfaiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında park halinde olan 07 AGN 792 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ise çevrede güvenlik önlemi alarak yangın söndürülünceye kadar bölgeye giriş çıkışlara izin vermedi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesi sonrası söndürüldü. Olayın ardından polis aracın sürücüsüne ulaşarak araç başına getirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangının ardından araçta ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.