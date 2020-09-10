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Park Afyon’dan ziyaretçilerine 5. yıl sürprizi

AFYONKARAHİSAR’IN EN SEVİLEN, GÖZDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEN PARK AFYON, 5. YAŞINI SOSYAL MEDYADA DÜZENLEDİĞİ YARIŞMA İLE ZİYARETÇİLERİNE 500 TL HEDİYE ÇEKİ DAĞITARAK KUTLADI.

AFYONKARAHİSAR 10.09.2020, 16:42
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Park Afyon’dan ziyaretçilerine 5. yıl sürprizi

Afyonkarahisar’ın gözde alışveriş merkezlerinden Park Afyon, 5. yaşını sosyal medyada düzenlediği yarışma ile ziyaretçilerine 500 TL hediye çeki dağıtarak kutladı.

Afyonkarahisarlıların alışveriş, buluşma ve eğlence noktası Park Afyon, 5. yaşına özel, 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen sosyal medya yarışmasında, kazanan 5 ziyaretçisine anlaşmalı mağazalarda geçerli 500 TL değerinde hediye çeki dağıttı. Binlerce kişinin katıldığı yarışmanın sonucu, heyecanlı bekleyişin ardından, 500 TL değerinde hediye çeki kazanan 5 kişi, 10 Eylül 2020 tarihinde açıklandı. 30 Eylül tarihine kadar tüm anlaşmalı mağazalarda geçerli olan hediye çekleri Park Afyon’da talihlilerini bekliyor.

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