Park Afyon’da Simge Sağın ile yaz konseri

Afyonkarahisar’ın alışveriş, buluşma ve eğlence noktası Park Afyon Alışveriş Merkezi, 31 Temmuz’da gerçekleşecek yaz konserinde Simge Sağın ile ziyaretçilerine müzik ziyafeti yaşatacak.

Düzenlediği etkinlik ve konserlerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmaya devam eden Park Afyon AVM, 31 Temmuz Pazar günü yaza özel bir konser düzenleyerek sevilen şarkıcı Simge Sağın’ı ağırlıyor. Saat 20.00’da gerçekleşecek konserde Simge Sağın, en popüler ve dillerden düşmeyen şarkılarını hayranları için seslendirecek. Park Afyon açık otopark alanında gerçekleşecek konser için, 1-31 Temmuz tarihleri arasında aynı gün içinde tek seferde 200 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, zemin katta bulunan kayıt standında alışveriş fişlerini beyan ederek konser biletini alabileceği belirtildi.