"Pandemi döneminde öğretmen olmayı anlattılar

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan öğretmenlere ’Pandemi döneminde öğretmen olmak’ adlı seminer verildi. Seminere binin üzerinde öğretmen katıldı.

Kuruma bağlı görev yapan öğretmen ve idarecilerine yönelik Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından ’Pandemi Döneminde Öğretmen Olmak’ konulu çevrim içi eğitim semineri verildi. Seminere Afyonkarahisar’dan binin üzerinde öğretmen katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, "Salgın döneminde tüm dünyada eğitim-öğretim faaliyetleri daha çok çevrim içi olma eğilimine girdi. Bu süreçte eğitim uygulamaları da dijitalleşerek bu sürece uyum sağladı. Bu uygulamaları kullanabilen öğretmenler değişime daha kolay uyum sağlayabildiler. Bu bağlamda eğitimi organize eden Ar-Ge Birimimize, tüm katılımcılara ve Prof. Dr. Levent Eraslan hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Kendini geliştirmek artık zorunluluk oldu"

Seminerde Prof. Dr. Levent Eraslan salgın sürecinde uzaktan eğitim ile birlikte ölçme ve değerlendirme çalışmalarının da çevrimiçi planlandığının ve yürütüldüğünün altını çizerek yazılılardan veli toplantılarına kadar çok büyük bir alanda dijital dünyanın kapsadığını ve değişen çağın gereklerine göre tüm paydaşların kendilerini geliştirmelerinin artık bir zorunluluk olduğunu vurguladı.