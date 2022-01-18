(ÖZEL) Afyonkarahisar’da termal otellerde sömestrde yoğunluğu başladı

2021-2022 eğitim öğretim yılının 15 günlük sömestr tatiline girmesine sayılı günler kala Afyonkarahisar’daki termal otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması bekleniyor.

21 Ocak- 6 Şubat tarihleri arasında 15 güne varan ara tatilde Afyonkarahisar tercih edilen iller arasında ilk sırada yer alıyor. Gastronomi kenti ve termal ‘turizmin başkenti’ olarak ünlenen Afyonkarahisar’daki termal otellerin, 15 güne varan ara tatilde aldıkları rezervasyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor. Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, birçok tesiste yerli turistler, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği, (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada ara tatilde otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasını beklediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu hafta sonu itibariyle sömestre giriyoruz. 15 günlük uzun bir tatil var. Tüm ailelerimiz yine Afyonkarahisar’ı tercih edecektir. Bugün itibariyle otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 90- 95’lere ulaşmış durumda. Daha önümüzdeki 4-5 günlük bir süre var. Bu süre zarfında da rezervasyonlarımız yüzde 100’e ulaşacaktır. Otellerimiz yine bu tatil döneminde covid-19 önlemlerini alarak misafirlerine hizmet verecektir. Hedefimiz tüm misafirlerimizi yüzde 100 memnun olarak tekrar memleketlerine göndermektir. Herkese şimdiden iyi tatiller diliyorum.”