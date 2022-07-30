Otomobille çarptığı oğlu hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da bir baba, kullandığı otomobil ile aniden yola çıkan kendi oğluna çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. (39) kullandığı 03 AAC 713 plakalı otomobil ile ilerlediği sırada 8 yaşındaki oğlu Y.S., bir anda yola çıktı. Durumu geç fark eden baba ise oğluna çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Y.S. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.