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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

AFYONKARAHİSAR 26.05.2022, 15:56
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emirdağ Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep C.’nin kullandığı plakasız motosiklet sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 VL 242 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Recep C., yola düşerek yaralandı. Kazanın ardıdnan çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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