Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 65’inci kilometresi Sandıklı Zahire Pazarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E., yönetiminde ki 34 DES 176 plakalı otomobil ile Haydar U.’nun kullandığı plakasız motosiklet kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü Haydar U., yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Haydar U., ardından ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet E., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis tarafından kazanın ardından başlatılan inceleme devam ediyor.