Otomobilin önünde seyreden bir başka otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da bir otomobilin önünde seyreden bir başka otomobile arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Susuz köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç., yönetimindeki 34 RV 1147 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Ş.M.O., yönetimindeki 34 TE 4129 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada C.S. ve İ.O., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.