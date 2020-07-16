Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ELEKTRİKLİ BİSİKLETE ARKADAN VURMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Şuhut-Mahmut köyü yol istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinde Mahmut köyü yolu istikametine giden Kamil A., idaresindeki elektrikli bisiklete Metin Ö., yönetimindeki 03 SG 777 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü Akif K., yola düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akif K., olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları ise devam ediyor.
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