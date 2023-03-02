Otel yetkilileri Berlin’de gerçekleştirilecek olan fuar öncesi bir araya geldi

Afyonkarahisar’da otel yetkilileri Berlin’de gerçekleştirilecek olan fuar öncesi valilik öncülüğünde bir araya geldi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilecek olan ITB Turizm ve Ticaret Fuarı’na katılacak Afyonkarahisar’daki otellerin temsilcileri fuar öncesi Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünde bir araya geldi. Toplantıda otellerin hizmet kaliteleri ile birlikte termal turizmin yurt dışında daha iyi tanıtılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz’unda katıldığı toplantıda fuar ile ilgili koordinasyonun sürekli sağlanması noktasında fikir birliğine varıldı.